Игроки «Арарата» вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?»

Футболисты «Арарата» вышли на матч Олимп-ПФЛ в группе «Центр» против «Сокола» в футболках с надписью «Где наши деньги?». Футболистам продолжительный срок не выплачивают зарплату.

Игра завершилась победой саратовской команды 3:0. «Арарат» занимает седьмое место в таблице с 20 очками.

«Арарат» был основан в 2017 году и в сезоне-2017/18 выиграл первенство «Центра». Однако из-за финансовых проблем клуб отказался выходить в ФНЛ и заявился в чемпионат Армении. В сезоне-2019/20 «Арарат» вернулся в Россию.