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Игорь Семшов возглавил «Чайку»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Игорь Семшов и Андрей Чайка.
Фото ФК «Чайка»

Клуб «Чайка» сообщил, Игорь Семшов стал главным тренером команды.

Соглашение с 44-летним специалистом заключено по схеме «1+1». 19 декабря Семшов посетил офис «Чайки» и провел двухчасовую встречу с президентом и руководством клуба, на которой обсудили текущие дела команды, трансферную политику и наметили планы на 2023 год.

Семшов — российский футболист, известный по выступлениям за «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». В каждом из этих клубов становился бронзовым призером чемпионата России. На его счету свыше 50 матчей за сборную России, в составе которой полузащитник выиграл бронзу чемпионата Европы-2008.

Тренерская карьера специалиста началась в Туле. Семшов помогал Сергею Кирьякову в штабе «Арсенала», после ассистировал сменившему его Миодрагу Божовичу. В 2018 году стал главным тренером ФК «Химик-Новомосковск», а через год вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко, с которым работал в «Арсенале» и «Химках».

Источник: ФК «Чайка»
Игорь Семшов
ФК Чайка (Песчанокопское)
ПФЛ
2
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