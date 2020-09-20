«Химик-Арсенал» возглавил группу «Центр»

«Химик-Арсенал» обыграл «Строгино» в матче 7-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Это позволило клубу из Новомосковска возглавить таблицу, поскольку «Сокол» потерял очки с «Авангардом» (0:0).

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

7-й тур

«Красный» (Смоленск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:1

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Факел-М» (Воронеж) — 5:1

«Рязань» — «Металлург» (Липецк) — 1:2

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Строгино» (Москва) — 3:1

«Сокол» (Саратов) — «Авангард» (Курск) — 0:0