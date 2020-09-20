«Химик-Арсенал» возглавил группу «Центр»
20:52
«Химик-Арсенал» обыграл «Строгино» в матче 7-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Это позволило клубу из Новомосковска возглавить таблицу, поскольку «Сокол» потерял очки с «Авангардом» (0:0).
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
7-й тур
«Красный» (Смоленск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:1
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Факел-М» (Воронеж) — 5:1
«Рязань» — «Металлург» (Липецк) — 1:2
«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Строгино» (Москва) — 3:1
«Сокол» (Саратов) — «Авангард» (Курск) — 0:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/
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