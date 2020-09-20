Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Химик-Арсенал» возглавил группу «Центр»

20:52

«Химик-Арсенал» обыграл «Строгино» в матче 7-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Это позволило клубу из Новомосковска возглавить таблицу, поскольку «Сокол» потерял очки с «Авангардом» (0:0).

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

7-й тур

«Красный» (Смоленск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:1

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Факел-М» (Воронеж) — 5:1

«Рязань» — «Металлург» (Липецк) — 1:2

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Строгино» (Москва) — 3:1

«Сокол» (Саратов) — «Авангард» (Курск) — 0:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир