Гуренко прокомментировал отставку с поста главного тренера «Уфы»

Бывший тренер «Уфы» Сергей Гуренко прокомментировал свою отставку. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 28 августа. Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Евгений Харлачев.

— Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

— Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд. По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд. Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию — это однозначно.

— Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

— Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

— Но вам же как-то объяснили отставку?

— Мне никто не объяснил, — цитирует Гуренко «РБ Спорт».