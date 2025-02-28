Гурцкая: «Не уверен, что Радимов готов возобновить тренерскую карьеру»

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая поделился мнением о том, может ли Владислав Радимов вернуться к тренерской деятельности.

«Не уверен, что Влад готов возобновить карьеру тренера. Нет такой необходимости, никогда не слышал от него, что он скучает по этой работе. Не слышал, что ему нужен такой допинг в виде этого стресса. Ему комфортно от того, что он сейчас делает, он получает от этого удовольствие», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

В октябре 2022 года Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2» и с тех пор занимает в клубе должность советника генерального директора по развитию молодежного футбола. С 2023 по 2024 год Радимов возглавлял медийный клуб «Чисто Питер».