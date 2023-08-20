Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал разгромную победу над ставропольским «Динамо»

Главный тренер ялтинского «Рубина» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» победу над ставропольским «Динамо» (4:1) в матче 6-го тура LEON — Второй лиги Б.

«Команда вышла на матч заряженной и уже на второй минуте встречи смогла забить, получив преимущество и помешав планам соперника на матч. Стоит отметить, что у динамовцев были моменты в первом тайме и им удалось навязать нам борьбу, что приводило к нашим ошибкам. Но хочу подчеркнуть высочайшую самоотдачу наших игроков, которые в концовке первого тайма забили гол в раздевалку. Ключевой момент в матче, считаю, произошел в начале второго тайма, когда мы забили третий мяч и далее уже спокойно довели игру до победы. Поздравляю Ялту и всех наших болельщиков с победой!» — сказал Грачев «СЭ».

Выезд в Ставрополь для ялтинской команды стал самым дальним во Втором дивизионе — команда преодолела расстояние в 830 км. 27 августа впервые во Втором дивизионе ФНЛ состоится крымское дерби — ялтинский «Рубин» примет на своем поле «Севастополь».

«Рубин Ялта» занимает 3-е место в таблице группы 1 Второй лиги Б с 8 очками в 5 матчах.