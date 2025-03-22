Футбол
22 марта, 19:50

Главный тренер ялтинского «Рубина» о матче с «Ангуштом»: «Приятно стартовать с победы в чемпионате»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» победу над «Ангуштом» (1:0) в 1-м туре Второй лиги Б.

«Приятно стартовать с победы в чемпионате и получить положительные эмоции от результата. При этом не скажу, что победа была легкой, скорее, наоборот, местами пришлось понервничать — надо отдать должное крепкому и неуступчивому сопернику. Хотел бы поздравить всех наших болельщиков и всю Ялту с этой победой и поблагодарить за шикарную поддержку на стадионе», — сказал Грачев «СЭ».

«Рубин Ялта» дебютировал во Второй лиге в 2023 году и за два года дважды становился серебряным призером соревнований.

