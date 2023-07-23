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Сегодня, 21:45

Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал первую победа клуба в ФНЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алексей Грачев.
Фото ФК «Рубин Ялта»

Главный тренер ФК «Рубин Ялта» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» первую победу клуба во Второй лиге.

В воскресенье «Рубин» в гостях победил клуб из Краснодарского края «Кубань-Холдинг» со счетом 1:0 в матче второго тура Второй лиги.

«Сегодняшняя игра, которая стала для нашей команды второй подряд выездной, строилась на тактических перестроениях — мы сыграли в три защитника и на четкой игровой дисциплине. Игроки показали запредельную самоотдачу, особенно с учетом очень сложного температурного режима. В таких условиях ребята и боролись, и выигрывали единоборства показав, что дисциплина может бить класс.
В первом тайме, имея преимущество, мы создали достаточно моментов для взятия ворот, которые, конечно же, нужно использовать. Отмечу мастерство игроков, особенно в фазе атаки, которая привела к голу на последних минутах матча. Мы рады, что подарили хорошее настроение всему Крыму и нашей Ялте. Будем работать дальше, наша команда только строится, но у нас уже дружный и боевитый коллектив!», — сказал Грачев «СЭ».

После двух туров сезона-2023/24 «Рубин Ялта» занимает второе место в таблице группы 1.1 Второй лиги Б с 4 очками в 2 матчах. Лидером является «Севастополь» с 6 очками.

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