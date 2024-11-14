Главный тренер «Спартака-2» Комбаров обсуждает условия продления контракта

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

«По поводу продления соглашения посмотрим. Переговоры были, но пока без огласки. Получился интересный сезон. К сожалению, в начале второго круга мы немного забуксовали, и ряд поражений не дали нам возможность побороться за чемпионство. Мне был интересен конкретно тренировочный процесс, как все выстроено у нас в команде. От нас только требуется тренировать, собирать команду, воспитывать молодых футболистов, что мы стараемся делать», — приводит слова Комбарова ТАСС.

Комбаров возглавил «Спартак-2» в январе 2024 года.

«Спартак-2» занял второе место в группе 2 Леон — Второй лиги Б, набрав 62 очка. Отставание от лидера — московского «Динамо-2», составило 8 баллов. До расформирования в мае 2022 года команда выступала в первой лиге. Лучшее достижение «Спартака-2» — пятое место в ФНЛ в 2016 году. Перед закрытием клуб занимал седьмое место в лиге.