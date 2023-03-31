Главный тренер «Металлурга» Первушин: «Наверное, я против реформы второй лиги»

Главный тренер липецкого «Металлурга» Сергей Первушин прокомментировал предстоящую реформу второй лиги.

Сейчас там команды разделены на четыре региональные группы. Их победители выходят в первую лигу. После реформы во второй лиге останется 20 команд, а все остальные будут переведены в региональные группы, которые могут быть пополнены любительскими командами.

«Я, наверное, против. Если бы это сказали до сезона, то все нормально было бы. Но мы об этом узнали по ходу сезона… Если сейчас, условно говоря, мы не попадаем в пятерку (подгруппа «А», группа 3), то сразу уходим в какую-то другую лигу. Думаю, что это неправильно. Все должно было делаться до чемпионата, чтобы было другое комплектование. Финансирование должно быть другое. Есть много вопросов.

В регионах и так уже финансирование не самое лучшее, а здесь, как я понимаю, если появится буферная зона, то добавляются Тюмень, Челябинск, Омск, Владивосток. Получается, что там бюджет под первую лигу. Думаю, что многие команды не потянут. Я читал, что нужен минимальный бюджет для буферной зоны — 100 миллионов рублей. Мы просто потеряем большой пласт команд второй лиги», — приводит слова Первушина «РБ Спорт».

Также он назвал самый оптимальный вариант для второй лиги.

«Чего проще вернуться к тому, как было? Пять или шесть зон. Перейти на систему „весна-осень“ и играть. Это самый оптимальный вариант. Мы опять ищем что-то непонятное. Даже формат, по которому мы сейчас играем, не совершенен. Условно говоря, командам, которые решили задачи, несколько последних игр вообще не нужны (на первом этапе)», — сказал Первушин.

Исполком РФС поддержал реформу второй лиги. Президент РФС Александр Дюков заявлял что втечение двух недель будет принято окончательное решение. Новый формат должен быть принят уже со следующего сезона.