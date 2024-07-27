Тренер «Рубин Ялта»: «Хотелось бы больше хладнокровия в завершении атак!»

Главный тренер ФК «Рубин Ялта» Алексей Грачев прокомментировал для «СЭ» итоги стартового матча второго круга в группе 1 Второй лиги Б против «Строителя» (1:1).

— Хорошая игра, в которой обе команды показали много борьбы. При этом мы создали достаточно моментов для взятия ворот, тот же выход один на один в начале матча. И по ходу встречи создавали достаточное количество моментов, оказывали давление и выигрывали единоборства. И хотелось бы, чтобы мы больше ценили эти моменты и завершали их голами. Пропустили контратаку, после которой нам забили гол. Но молодцы, сравняли счет и после этого могли еще забить. Надо дожимать, раз перевернули игру — хотелось бы больше хладнокровия в завершении атак, — сказал Грачев «СЭ».

ФК «Рубин Ялта» располагается на шестой строчке турнирной таблицы группа 1 Второй лиги Б, набрав 27 очков. ми в своем активе. «Строитель» занимает восьмое место, команда набрала 26 очков.