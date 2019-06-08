Главный тренер "Черноморца" отказался от комментировать отстранение от футбола

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков не стал комментировать решение КДК РФС об отстранении на год отстранение от футбольной деятельности.

Такой вердикт контрольно-дисциплинарный комитет вынес в пятницу. Помимо Дышекова наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолии Пуляев и Станислава Резников – им нельзя заниматься футболом в течении трёх лет.

На год отстранен генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко.

Поводом для санкций стали итоги разбирательств по матчу 27-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Победа в этой игре помогла "Чайке" сохранить лидерство и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

– Пока без комментариев, – сказал Дышеков. (Арман Мкртчян)