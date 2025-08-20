Главного тренера «Алании» Гогниева дисквалифицировали на пять матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил дисквалифицировать главного тренера «Алании» Спартака Гогниева по итогам матча второй лиги против «Тюмени» (2:1), сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация. После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает», — сказал Григорьянц.

44-летнего тренера в итоге дисквалифицировали на пять матчей: на четыре матча его отстранили за оскорбительное поведение, еще на один матч — в качестве автоматической дисквалификации. Кроме того, его оштрафовали на 25 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Гогниев работает в «Алании» с сентября 2024 года.