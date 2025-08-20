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ФНЛ-2

20 августа 2025, 15:28

Главного тренера «Алании» Гогниева дисквалифицировали на пять матчей

Павел Лопатко
Спартак Гогниев.
Фото ФК «Алания»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил дисквалифицировать главного тренера «Алании» Спартака Гогниева по итогам матча второй лиги против «Тюмени» (2:1), сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

«Мы рассматривали дело в отношении главного тренера «Алании» Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация. После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает», — сказал Григорьянц.

Спартак Гогниев.Гогниев взбесился во время матча с «Тюменью»: чуть не ударил судью и раскидал бутылки с водой

44-летнего тренера в итоге дисквалифицировали на пять матчей: на четыре матча его отстранили за оскорбительное поведение, еще на один матч — в качестве автоматической дисквалификации. Кроме того, его оштрафовали на 25 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Гогниев работает в «Алании» с сентября 2024 года.

Источник: ТАСС
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Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
Артур Григорьянц
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