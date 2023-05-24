Геркус — об освобождении Ларина: «Рад, что суд пошел навстречу и смягчил приговор»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался об освобождении судом из-под стражи экс-президента «Чертанова» Николая Ларина.

«В целом дело Николая Ларина произвело очень тяжелое впечатление. Ведь очевидно, что он таким образом действовал в интересах футбольной школы, в интересах клуба «Чертаново». Он не руководствовался мотивами личного обогащения. Надеюсь, его дело привлечет внимание к тем проблемам, которые довели до суда. Поэтому назначать такой приговор было очень жестоко и неоправданно. Я очень рад, что суд пошел навстречу и смягчил приговор. И я искренне рад за Николая, потому что он буквально выживал в той реальности, в которой ему приходилось работать. Ему определили узкие рамки, приходилось выходить за них. Выходит, что нужно что-то менять в этой системе», — цитирует Геркуса RT.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.