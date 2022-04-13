«Очень ждем попадания в российскую систему». Генеральный директор «Севастополя» - о вхождении клуба в ФНЛ-2

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал возможность вхождения клуба в российскую футбольную систему, в частности, во второй дивизион ФНЛ.

«У меня есть свои мысли на этот счет — мы обязаны играть в своей стране и профессиональной лиге. С 2014 года приходилось играть в КФФ, чтобы футбол в Крыму не умер.

На мой взгляд, эти соревнования уже себя изжили. В лиге нет какого-то поступательного движения. Мы уже три раза стали чемпионами, выигрывали Кубок и Суперкубок.

География нашего футбола должна расширяться — мы играем для зрителей, а не для междусобойчиков. Наш болельщик, как и ФК «Севастополь», соскучился по интересным матчам профессиональных команд. Де-факто мы — профессиональный клуб, но де-юре являемся любительским. Мы пока не входим в российскую футбольную семью, а нам хочется развития, поэтому очень ждем попадания в российскую систему. Очень надеемся на это.

Готов ли клуб финансово попадать в ФНЛ-2? Сегодня было совещание, рассматриваем этот вопрос. У нашего клуба учредители — губернатор нашего города и правительство. Думаю, нас не обидят, и найдутся необходимые спонсоры. Правительство тоже поскорее ждет, чтобы мы выступали в российской лиге», — цитирует Чалого Sport24.

В Премьер-лиге Крымского футбольного союза принимают участие 8 клубов. Турнир существует с 2015 года. За это время «Севастополь» трижды становился чемпионом.