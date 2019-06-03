Гендиректор "Урожая": "Устраняем недочеты. Готовим документы для получения лицензии в ПФЛ"

Генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко сообщил "СЭ", что клуб из Краснодара готовит документы для получения лицензии на участие в ПФЛ.

В сезоне-2018/19 команда с 64 очками заняла 2-е место в зоне "Юг", уступив "Чайке" из Песчанокопского 3 очка. Ранее краснодарцам отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ.

- Вы сделали заявку на получение лицензии для выступлений в ПФЛ? - вопрос Градиленко.

- Нам указали недочеты. Устраняем их и готовим документы для подачи.

- Сколько времени есть на устранение проблем?

- Точную дату не назову - боюсь ошибиться. На прошлой неделе нам сказали, что у "Урожая" есть 14 дней, чтобы закрыть все вопросы.

В прошлую пятницу начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что "Урожай" еще не подал заявку на лицензирование для участия в ПФЛ, а также добавил, что у южан есть возможность сделать это до середины июня. (Иван Торопцев)