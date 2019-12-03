Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Гендир ПФЛ: «Нужно создать условия, чтобы клубы РПЛ заявили вторые команды в нашу лигу»

12:59

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин заявил, что лиге необходимо создать условия для того, что клубы премьер-лиги хотели формировать вторые команды и выставлять их во втором дивизионе. Сегодня в Москве состоялось внеочередное собрание организации.

— Нам нужно создать единые условия для того, чтобы клубы РПЛ создавали свои вторые команды для участия в нашей лиге, — приводит РИА «Новости» слова Акелькина. — Все клубы, которые на данный момент выступают в ПФЛ отмечают позитивные моменты, но нам есть куда расти. Мы планируем работать в этом направлении с ФНЛ и РПЛ, но для начала нам нужно разобраться в своей структуре. Например, сделать выступления зрелищнее.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191203/1561902824.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир