Гендир ПФЛ: «Нужно создать условия, чтобы клубы РПЛ заявили вторые команды в нашу лигу»

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин заявил, что лиге необходимо создать условия для того, что клубы премьер-лиги хотели формировать вторые команды и выставлять их во втором дивизионе. Сегодня в Москве состоялось внеочередное собрание организации.

— Нам нужно создать единые условия для того, чтобы клубы РПЛ создавали свои вторые команды для участия в нашей лиге, — приводит РИА «Новости» слова Акелькина. — Все клубы, которые на данный момент выступают в ПФЛ отмечают позитивные моменты, но нам есть куда расти. Мы планируем работать в этом направлении с ФНЛ и РПЛ, но для начала нам нужно разобраться в своей структуре. Например, сделать выступления зрелищнее.