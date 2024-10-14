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Сегодня, 11:41

Казанский «Сокол» разместил вакансию таролога перед матчем второй лиги

Руслан Минаев
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Казанский «Соколо» разместил объявление о поиске таролога перед матчем со второй командой «Пари НН» во второй лиге. Специалисту обещают зарплату от 300 тысяч рублей.

«Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона против «Пари НН», — говорится в объявлении.

В качестве обязанностей значится проведение консультация с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов для игроков и проведение групповых сеансов.

«Сокол» набрал 42 очка после 25 туров и занимает 5-е место в таблице дивизиона А второй лиги.

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