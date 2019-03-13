Футбольный клуб "Академия имени Виктора Понедельника" снялся с ПФЛ

Футбольный клуб "Академия имени Виктора Понедельника" из Ростова-на-Дону снялся с соревнований Олимп-ПФЛ по финансовым причинам, сообщили в лиге.

– Клуб снялся с соревнований по финансовым причинам, команде в оставшихся матчах будут засчитаны поражения со счетом 0:3, – приводит РИА Новости слова заявления представителя Олимп-ПФЛ.

Команда выступает в зоне "Юг". После 16 туров "Академия имени Виктора Понедельника" набрала 9 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

"Академия имени Виктора Понедельника" дебютировала в Олимп-ПФЛ в сезоне-2017/18, в котором заняла 10-е место в зоне "Юг".