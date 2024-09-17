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ФНЛ-2

Сегодня, 18:07

Футбольный функционер Гаргаев сообщил, что стал спортивным директором «Нарта» из второй лиги

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный функционер Анзор Гаргаев в комментарии «СЭ» заявил, что стал спортивным директором клуба «Нарт» из города Черкесск.

— Я стал спортивным директором клуба «Нарт» из Черкесска. По приглашению генерального директора Алибека Коркмазова приехал на матч команды, это было два месяца назад. Мне понравилась инфраструктура клуба, увидел развитие футбола в регионе. Глава региона Рашид Темрезов и министр спорта Рашид Узденов заинтересованы в развитии футбола в Карачаево-Черкесии. В регионе построен отличный десятитысячный стадион, на который активно ходят болельщики.

— Какая цель у проекта?

— Хочется сделать базовый футбольный центр в регионе, создать хорошую академию, ДЮСШ. Сейчас, например, была создана команда «Нарт-2». В этом сезоне «Нарт» играет во второй лиге. Я должен выстроить футбольную систему внутри клуба, чтобы появлялись собственные воспитанники и первая команда развивалась. Все условия для этого есть.

— Какие спортивные цели ставятся перед командой?

— Это молодая команда, которая после долгого перерыва вернулась во вторую лигу, а сейчас идет в середине турнирной таблицы. Нет задачи, чтобы через год-два быть уже в вервой лиге. Мы будет развиваться поступательно во всех сферах клуба, никакой спешки нет.

«Нарт» в нынешнем сезоне выступает во второй лиге Б. После 24-го тура команда из Карачаево-Черкесии занимает 8-е место в турнирной таблице группы 1.

Футбол
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