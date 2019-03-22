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Футболисты "Урожая" получили зарплату с помощью судебных приставов

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С ФК "Урожай" взыскали зарплату, которую клуб задолжал своим футболистам. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Сообщается, что была взыскана задолженность по заработной плате в размере более трех миллионов рублей. После визита судебного пристава клуб через несколько дней погасил долги перед игроками.

Ранее стало известно, что игроки команды потребовали рассчитаться по долгам. В эфире клубного телевидения ФК "Урожай" во время игры против СКА каждые 10 минут показывали сообщение о невыплате зарплаты сотрудникам клуба.

- Руководство ФК "Урожай" в лице генерального директора Д.В. Градиленко не выплачивает зарплату сотрудникам клуба более двух месяцев. Не получают положенные выплаты врачи команды, администраторы, пресс-служба, сотрудники музея, сотрудники офиса, - говорилось в сообщении. 

"Урожай" требует погасить задолженность по зарплате через клубное телевидение

Дополнительная информация

http://r23.fssprus.ru/news/document26705552/

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