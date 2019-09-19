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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Футболисты «Новосибирска» присоединились к акции «Tetris Challenge»

17:06
ФК Новосибирск. Фото Группа ФК «Новосибирск» «Вконтакте»
ФК Новосибирск. Фото Группа ФК «Новосибирск» «Вконтакте»
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Футболисты «Новосибирска», выступающего в зоне «Восток» Олимп-ПФЛ, присоединились к акции «Tetris Challenge», сообщает группа клуба в социальной сети «Вконтакте». Игроки выложили рядом инвентарь, чтобы в итоге получился прямоугольник, и сделали снимок. «Новосибирск» передал эстафету «Зениту», «Ростову» и «Енисею».

После 8 туров местная команда занимает предпоследнее место в ПФЛ, опережая лишь иркутский «Зенит».

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