Футболиста «Кванта» Мельникова подозревают в доведении человека до смерти пытками

Нападающий «Кванта» Виталий Мельников подозревается в похищении человека и доведении его до смерти пытками, сообщают «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ России по Мосовской Области Ольгу Врадий.

Предполагается, что в октябре футболист с пятерыми подельниками похитили предпринимателя из Чехова Самрата Джавадова, вывезли его в лес и пытали, снимая весь процесс на камеру, после чего мужчина скончался.

Тело погибшего спустя две недели было обнаружено его матерью, заявившей о том, что до этого она получала требование выплатить 5 миллионов рублей за выкуп похищенного предпринимателя.

Ранее Мельников и еще четыре игрока «Кванта» были дисквалифицированы за ставки в букмекерских конторах.