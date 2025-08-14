Форвард барнаульского «Динамо» Могель получил серьезную травму после празднования гола

Форвард барнаульского «Динамо» Кирилл Могель получил травму после матча 16-го тура второй лиги дивизиона «Б» против «Оренбурга-2» (2:0).

22-летний россиянин стал автором первого гола. После забитого мяча Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто, однако неудачно приземлился на газон. После медобследование выяснилось, что у форварда травма колена, из-за чего он пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Могель провел 15 голов, в которых забил 4 гола.