14 августа, 12:57

Форвард барнаульского «Динамо» Могель получил серьезную травму после празднования гола

Сергей Разин
корреспондент

Форвард барнаульского «Динамо» Кирилл Могель получил травму после матча 16-го тура второй лиги дивизиона «Б» против «Оренбурга-2» (2:0).

22-летний россиянин стал автором первого гола. После забитого мяча Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто, однако неудачно приземлился на газон. После медобследование выяснилось, что у форварда травма колена, из-за чего он пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Могель провел 15 голов, в которых забил 4 гола.

ФК Динамо (Барнаул)
  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

  • appleby

    Не можешь - не берись.

    14.08.2025

  • Павел Константинович

    Ума палата. ппц(((

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    В текущем сезоне Могель провел 15 голов, в которых забил 4 гола. Разин,может все-таки он 15 матчей провел,а не голов ? :)

    14.08.2025

    Takayama

