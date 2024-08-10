Евсиков рассказал, как воспринимает ситуацию в российском футболе

Главный тренер владимирского «Торпедо» во Второй лиге Денис Евсиков отреагировал на ситуацию в футболе в последние годы.

«Как я воспринимаю изоляцию нашего футбола? Как бы я ни воспринимал ситуацию, в которой живет футбол и страна в целом, понимаю, почему такая ситуация сложилась. Другого пути у нас не было, и надо гнуть свою линию, двигаться дальше. Нет еврокубков. Да, лучшие футболисты страны в них прогрессируют, как и в матчах за сборную. Но отсутствие таких матчей временно — все вернется», — цитирует Евсикова «РБ Спорт».