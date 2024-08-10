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Сегодня, 12:34

Евсиков рассказал, как воспринимает ситуацию в российском футболе

Виктория Кравченко
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Главный тренер владимирского «Торпедо» во Второй лиге Денис Евсиков отреагировал на ситуацию в футболе в последние годы.

«Как я воспринимаю изоляцию нашего футбола? Как бы я ни воспринимал ситуацию, в которой живет футбол и страна в целом, понимаю, почему такая ситуация сложилась. Другого пути у нас не было, и надо гнуть свою линию, двигаться дальше. Нет еврокубков. Да, лучшие футболисты страны в них прогрессируют, как и в матчах за сборную. Но отсутствие таких матчей временно — все вернется», — цитирует Евсикова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранил российские сборные и клубы от международных соревнований «до дальнейших уведомлений».

Источник: РБ Спорт
Денис Евсиков
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