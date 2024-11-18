Евсеев рассказал, что пройдет обследование после нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения.

«Чувствую себя более-менее. Проблемы с глазами остались, через неделю попаду в Москве в больницу. Но разговариваю с вами, уже хорошо», — приводит ТАСС слова Евсеева.

В ночь на 18 ноября на Евсеева и его помощника Вадима Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в Астрахани, куда «Ленинградец» приехал на матч против «Волгаря» (1:1) в рамках 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров питерского клуба возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.