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Сегодня, 16:30

Евсеев рассказал, что идет на поправку после инцидента с нападением в Астрахани

Алина Савинова
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев ответил на вопрос о своем самочувствии через неделю после вооруженного нападения.

«Сейчас мне уже лучше, чем в начале недели. На данный момент я на амбулаторном лечении. Что говорят врачи? Говорят, что уже скоро его срок [лечения] подойдет к концу», — цитирует Евсеева Sport24.

В ночь на 18 ноября стало известно, что на Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение, когда они возвращались в отель из ресторана в Астрахани. Шмарко получил порез щеки, а Евсеев был атакован перцовым газом в лицо. Позже один из напавших на специалистов мужчина раскаялся в содеянном.

20 ноября в «Ленинградце» сообщили «СЭ», что главный тренер вернулся к работе с командой.

Источник: Sport24
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
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