Евсеев — о старте сезона: «Пошли потихоньку в отрыв. Так держать, «Шинник»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.
45-летний специалист отреагировал на успешный старт ярославского клуба, который после 6 туров лидирует в турнирной таблице Олимп-ПФЛ, набрав 15 очков.
«Уходим, уходим, уходим. Настали времена почище. Пошли потихоньку в отрыв. Спасибо команде, штабу, болельщикам. Так держать, «Шинник», — написал Евсеев.
Евсеев сменил на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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