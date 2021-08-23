Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о работе в команде.

«Скоро два месяца, как работаю в Ярославле. Привык сразу. Такой человек, что много времени на адаптацию мне не надо.

Друзья спрашивают, лучшие жить на базе или в городе? Снял квартиру, нашел не сразу. Но бываю в ней не часто. Думаю, может стоит осенью окончательно переехать на базу, там для проживания и работы есть все условия. Хотя понятно, что погода будет портиться, захочется городского пейзажа. Но на базе столько времени провожу, что иногда уезжать не хочется: тренировки, восстановления, аналитическая работа, просмотр матчей.

Тренеру важно понимать специфику клуба, региона. Знать традиции. Видеть, что происходит в команде сейчас. В «Шиннике» все хорошо после пяти побед подряд. Вижу, что болельщики иначе стали относиться к клубу. Ушел негатив, меньше стало скепсиса. Но это тоже испытание и вызов для тренера: суметь удержать команду, когда все хорошо. Сохранить мотивацию, эмоции на прежнем уровне. Повторю сейчас то, что сразу пообещал, подписав контракт с Ярославлем: равнодушных в команде не будет», — написал Евсеев в Instagram.

«Шинник» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера 1 июня 2021 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из ФНЛ в ПФЛ.