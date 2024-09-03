Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов покинул клуб, сообщает пресс-служба краснодарцев.

Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Также клуб покинули ассистенты Евдокимова Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

54-летний специалист во второй раз в карьере возглавил «Кубань» в апреле этого года. Под его руководством краснодарцы провели 17 матчей, одержали одну победу, четыре раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

В прошедшем сезоне «Кубань» под руководством Евдокимова вылетела из Мелбет-Первой лиги. После семи туров команда занимает восьмое место в группе «Золото» второй лиги.