«Если мальчик Асильдаров высунет голову из норы, готов с ним поговорить на кулаках». Жесткое заявление Сапогова

Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов подтвердил желание провести бой с форвардом «Анжи» Шамилем Асильдаровым.

— Если мальчик Шамиль Асильдаров высунет голову из норы! И примет мой вызов, готов с ним разговаривать на кулаках в Махачкале в субботу, 24 октября. А также пригласить на это мероприятие всех болельщиков ФК «Анжи»! — заявил Сапогов. (Максим Алланазаров)

В мае в интервью «СЭ» Шамиль Лахиялов рассказывал о конфликте Асильдарова и Сапогова.

«Готов встретиться в любом месте, в любое время!» Алексей Сапогов вызвал на бой Шамиля Асильдарова //

В «Анжи» отреагировали на вызов Сапогова в адрес Асильдарова