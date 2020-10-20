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«Если мальчик Асильдаров высунет голову из норы, готов с ним поговорить на кулаках». Жесткое заявление Сапогова

19:08
Алексей Сапогов. Фото ФК «Анжи»
Алексей Сапогов. Фото ФК «Анжи»
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Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов подтвердил желание провести бой с форвардом «Анжи» Шамилем Асильдаровым.

— Если мальчик Шамиль Асильдаров высунет голову из норы! И примет мой вызов, готов с ним разговаривать на кулаках в Махачкале в субботу, 24 октября. А также пригласить на это мероприятие всех болельщиков ФК «Анжи»! — заявил Сапогов. (Максим Алланазаров)

В мае в интервью «СЭ» Шамиль Лахиялов рассказывал о конфликте Асильдарова и Сапогова.

«Готов встретиться в любом месте, в любое время!» Алексей Сапогов вызвал на бой Шамиля Асильдарова //
В «Анжи» отреагировали на вызов Сапогова в адрес Асильдарова

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