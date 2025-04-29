ЭСК РФС нарушила положение, регламентирующее ее работу

23 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования и оценила решение судьи Олега Снегирева в матче 8-го тура второй лиги «А» «Динамо-2» — «Муром», который не вынес второе предупреждение в этой игре динамовцу Даниилу Черкасову и не удалил его.

Но имела ли ЭСК РФС право рассматривать запрос департамента и выносить вердикт, который может иметь последствия как минимум для арбитра?

Текст положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС претерпел серьезные изменения и в новой редакции был утвержден решением исполкома РФС 28 марта этого года. В статье 3.1. «Основания обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС» теперь говорится:

«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:

1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах;

— эпизоды с назначением или неназначением пенальти;

— ошибочное вынесение прямой красной карточки или ошибочное невынесение прямой красной карточки;

— ошибочное вынесение второй желтой карточки, приведшее к удалению с поля игрока или официального лица;

— ошибочное определение или неопределение нарушения правил игры, а также ошибочное решение по выходу мяча из игры, непосредственно предшествующему и (или) приведшему к фиксации взятия ворот/отмене взятия ворот;

— ошибки в идентификации наказанных игроков;

— эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд».

В этом перечне отсутствует ситуация, подобная той, что произошла в игре второй лиги. Тогда почему ЭСК РФС, в которую входит Милорад Мажич, не сослалась на новую редакцию положения и не отклонила обращение департамента, который возглавляет Милорад Мажич?