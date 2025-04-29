Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Уведомления
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Судейство

29 апреля, 14:17

ЭСК РФС нарушила положение, регламентирующее ее работу

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

23 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования и оценила решение судьи Олега Снегирева в матче 8-го тура второй лиги «А» «Динамо-2» — «Муром», который не вынес второе предупреждение в этой игре динамовцу Даниилу Черкасову и не удалил его.

Но имела ли ЭСК РФС право рассматривать запрос департамента и выносить вердикт, который может иметь последствия как минимум для арбитра?

Текст положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС претерпел серьезные изменения и в новой редакции был утвержден решением исполкома РФС 28 марта этого года. В статье 3.1. «Основания обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС» теперь говорится:

«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:

1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах;

— эпизоды с назначением или неназначением пенальти;

— ошибочное вынесение прямой красной карточки или ошибочное невынесение прямой красной карточки;

— ошибочное вынесение второй желтой карточки, приведшее к удалению с поля игрока или официального лица;

— ошибочное определение или неопределение нарушения правил игры, а также ошибочное решение по выходу мяча из игры, непосредственно предшествующему и (или) приведшему к фиксации взятия ворот/отмене взятия ворот;

— ошибки в идентификации наказанных игроков;

— эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд».

В этом перечне отсутствует ситуация, подобная той, что произошла в игре второй лиги. Тогда почему ЭСК РФС, в которую входит Милорад Мажич, не сослалась на новую редакцию положения и не отклонила обращение департамента, который возглавляет Милорад Мажич?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Милорад Мажич
Читайте также
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • спас

    За ошибки судьям срезать гонорар - ошибка мнус 10%, следующая еще и так снижать до 30%. Следующий матч после наказания уже уменьшенный гонорар назначать на 10% и так далее. Почему специалисты в производстве отвечаю рублем за брак, а судьям по ... ну знаете почему. Тогда и закордонных приглашать руководителей не будут. Придумали касту неприкасаемых, ни сказать ничего нельзя, ни наказать тоже...

    29.04.2025

  • sdf_1

    Тогда почему ЭСК РФС, в которую входит Милорад Мажич, не сослалась на новую редакцию положения и не отклонила обращение департамента, который возглавляет Милорад Мажич? ----------------- Тот случай, когда в вопросе содержится ответ

    29.04.2025

  • Правдобур

    Бабаев вешает нам лапшу на уши что Пьянич - умеет играть! При этом просит СЭ чтобы были закрыты комментарии читателей его лапши - зассал!! т.к. знает что Вранье ВСЕГДА чревато поливом! А почему он не исполняет свои ПРЯМЫЕ обязанности по защите ЦСКА и не обращается в ЭСК о грубых нарушениях судьи Левникова!?: 1. "сложнейший момент с не назначенным пенальти на Маркиньосе"(Раби), который Умышленно нырял под Облякова т.к. смотрел на него, видел что тот его собьет в штрафной и нырял!! - НЕТ Предупреждение за умышл нырок и выпрашивание пеналя!! - п.3.1 2. Гарсия Умышленнно толкал руку Абду под мяч, т.к. смотрел на его руку!, а не на мяч и понимал что пеналь дадут!! (видно на замедл повторе) - НЕТ Предупрежден за умышлен толчок соперника!! - п.3.1 3. Глебова Умышленно руками бросают на землю при выходе Один на ворота!! Свистка на "стоп" еще НЕ было, а мяч Был в ИГРЕ!!! Это Красная за Бросок + Пеналь за лишение возмож забить гол!!! - п.3.1 Ба-ба-е-е-е-в-в-в, А-у-у-у-у-у!!!!!!!!!:stuck_out_tongue_winking_eye:

    29.04.2025

  • ёzhic8

    Бобров, в статье 3.1. Положения об экспертно-судейской комиссии пять пунктов, а не один-единственный, который Вы процитировали. Если сможете прочитать остальные четыре и отрефлексировать - то может что-то дойдет

    29.04.2025

  • Siralex

    Мажич - такой же хлюст, как и все руководство РФС!!!

    29.04.2025

  • shpasic

    давно уже нужно было назначить Боброва вместо Мажича.

    29.04.2025

  • hattabych

    Как будто при других было лучше.

    29.04.2025

  • hattabych

    Если по КК рассматривают вынесение и не вынесение наказания, то с желтыми только вынесение второй ЖК. Теперь все ясно, а то Бобров такие возмущенные статьи писал. А надо было всего лишь новый регламент почитать.

    29.04.2025

  • Ж и в о й

    Потому что Мажич - это временщик, которому, похоже, плевать на состояние судейства в России! По-прежнему куча ошибок практически во всех матчах. И если в РПЛ арбитры худо-бедно еще как-то выезжают за счёт ВАРа, то в первой-второй лиге порой творится самый настоящий беспредел!

    29.04.2025

    • Гендиректор курского «Авангарда»: «Готовы играть дома хоть сейчас, но есть объективные причины»

    Источник: Кутепов расторг контракт с «Велесом»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости