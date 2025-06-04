Ещенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Кубани»

«Кубань» объявила о назначении Андрея Ещенко исполняющим обязанности главного тренера команды.

На этом посту он сменит Андрея Сосницкого, который покинул команду по обоюдному согласию сторон. Под его руководством «Кубань» провела 13 матчей, в которых одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Отмечается, что 41-летний Ещенко будет готовить краснодарский клуб к двум оставшимся матчам этого сезона второго этапа LEON-Второй Лиги А.