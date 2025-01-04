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Экс-игрок «Сахалина» Сорокин: «Все шло к закрытию клуба — его не развивали»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Сахалина» Андрей Сорокин рассказал о судьбе дальневосточного клуба, который прекращает существование.

— Сообщается, что «Сахалин» прекратил существование. Вам что-то известно об этом?

— Пишут, что перестали финансировать, решили вкладывать деньги в другие виды спорта. Там, например, развит волейбол, водные виды спорта.

— Можно сказать, что к закрытию футбольного клуба все шло?

— Думаю, да. Футбол на острове не очень-то развивался. Как сказал Юрий Дроздов, главный тренер «Сахалина», даже единственный стадион никто не хочет реконструировать. Никому это не надо. Будут вкладывать деньги, видимо, только в футбольную академию.

— На Дальнем Востоке мало команд, «Сахалину» приходилось играть в основном с командами столичного региона. Как вам логистика?

— Тяжелая. Она тоже повлияла, мне кажется, на решение закрыть клуб. Хотя, если бы «Сахалин» имел должное финансирование, все могло быть иначе.

— Как было, когда играли вы?

— Раз в две недели летали по 10 часов, это непросто и негативно влияет на организм. Нормальный спортсмен не будет рисковать и не захочет себе такого режима. Но вообще на острове классная атмосфера и хорошие болельщики. Я это никогда не забуду. Футбол мог бы там прижиться, если бы его должным образом развивали, — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

В 2024 году «Сахалин» занял седьмое место в группе 3 LEON-Второй Лиги.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Сорокин
ФК Сахалин
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