Экс-футболист ЦСКА рассказал о зарплатах в «Спартаке» из Костромы: «Глушаков туда не за спасибо поехал»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал об уровне зарплат в костромском «Спартаке», выступающем во второй лиге.

«Чтоб ты понимал, если тебе в первой лиге платят 300 тысяч — уже отлично. А в Костроме, во второй лиге, некоторые пацаны получают по полмиллиона в месяц. В клуб зашел «Совкомбанк», вливают серьезные деньги. Думаю, Глушак туда не за спасибо поехал. Правда, тренировки там бывают странные», — цитирует Ефремова Sport24.

Денис Глушаков выступал за костромской «Спартак» с сентября 2023 года по февраль 2024-го.