Экс-форвард «Арсенала» и «Енисея» Кутьин сделал дубль в дебютной игре за липецкий «Металлург»

Состоялись первые матчи сезона Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Липецкий «Металлург» обыграл дубль «Факела» со счетом 2:0, дубль оформил бывший форвард тульского «Арсенада» и «Енисея» Александр Кутьин.

Еще в одной игре «Строгино» и «Знамя» сыграли вничью — 1:1. В составе «Знамени» вышли 38-летний Роман Павлюченко, 37-летний Александр Шешуков и 36-летние Ренат Янбаев и Александр Самедов.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

1-й тур

«Квант» (Обнинск) — «Металлург» (Видное) — 2:1

«Красный» (Смоленск) — «Калуга» — 0:1

«Строгино» (Москва) — «Знамя» (Ногинск) — 1:1

«Металлург» (Липецк) — «Факел-М» (Воронеж) — 2:0

«Салют» (Белгород) — «Сатурн» (Раменское) — 2:1

«Рязань» — «Авангард» (Курск) — 2:0

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Сокол» (Саратов) — 0:0