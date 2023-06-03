Экс-директор «Чертаново» Ларин ответил на вопрос о своем будущем

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос о своем будущем.

«Пока у меня, так скажем, двухмесячная пауза. У меня все очень насыщенно получилось: Нижний, Воронеж, сейчас Самара. В общем, надо отдохнуть. Про будущее лучше меня через два месяца спрашивать — пока я ничего не решил», — цитирует Ларина Sport24.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ларин был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.