«Его очень трудно было вывести из себя». Бывший главный тренер «Казанки» вспоминает о Самохвалове

Бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился воспоминаниями о защитнике «Казанки» Иннокентии Самохвалове, который скончался сегодня во время пробежки у дома.

— Только светлые воспоминания — безобидный, хороший, спокойный парень, — говорит Клюев. — Его очень трудно было вывести из себя. Бывало ребята его подкалывали добродушно, но он очень легко к этому относился. Даже шутили: что нужно сделать, чтобы вывести Кешу из себя. Очень добрый. Для меня это шок. Такие молодые ребята уходят. Тем более на пробежке... (Дмитрий Зимин)

Умер 22-летний защитник ФК «Казанка» Иннокентий Самохвалов