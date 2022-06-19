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Джикия посетил тренировку «Балашихи»

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия посетил тренировку «Балашихи». Ранее подмосковный клуб получил лицензию для выступления в ФНЛ-2.

«От всей души хочу поздравить город Балашиха с тем, что у нас появилась профессиональная команда, которая будет выступать на сегодняшний день в ФНЛ-2. ФК «Балашиха», от всей души поздравляю весь тренерский штаб, персонал, администрацию, игроков. Большая честь, что в Балашихе появилась профессиональная команда, от всей души хочу поздравить всех балашихинцев. Ребятам необходима поддержка. Пожалуйста, приходите на стадион, болейте за наших ребят, потому что они этого заслуживают», — сказал Джикия после тренировки.

28-летний защитник провел в прошедшем сезоне 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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