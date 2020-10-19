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Два хет-трика, 8 голов. «Ессентуки» и «Туапсе» выдали триллер в ПФЛ

22:39
Игроки «Ессентуков». Фото фан-группа ФК «Ессентуки» «Вконтакте».
Игроки «Ессентуков». Фото фан-группа ФК «Ессентуки» «Вконтакте».
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«Ессентуки» и «Туапсе» провели сверхрезультативный матч в 11-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Юг». Команды сыграли вничью, забив по четыре мяча.

В игре зафиксировано два хет-трика. У «Ессентуков» три гола забил бывший форвард «Динамо» и «Анжи» Павел Соломатин. На его счету стало 8 голов в 6 играх сезона. За «Туапсе» трижды отличился Айдар Каримов. Воспитанник «Рубина» проводил за новый клуб дебютную игру.

«Туапсе» набрал первое в истории очко в профессиональном футболе. Первые восемь матчей сезона дебютант ПФЛ проиграл. Команда занимает последнее место в таблице, «Ессентуки» — предпоследние с 5 очками.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

11-й тур

«Ессентуки» — «Туапсе» — 4:4 (1:1)

Группа 3 («Центр»)

11-й тур

«Металлург» (Видное) — «Строгино» (Москва) — 4:2 (2:0)

«Химки-М» (Химки) — «Красный» (Смоленск) — 1:2 (1:1)

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