«Дружба» победила «Урожай» и продлила беспроигрышную серию, дубль «Химок» забил 7 голов «Салюту»

«Дружба» обыграла «Урожай» в матче 7-го тура группы «Юг» Олимп-ПФЛ. Клуб из Майкопа занимает первое место, потеряв только два очка в семи играх. «Урожай» идет предпоследним, не одержав ни одной победы (3 ничьи).

В группе «Центр» дубль «Химок» разгромил «Салют» — 7:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

7-й тур

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Анжи» (Махачкала) — 2:2 (1:2)

Голы: Апеков, 2 (1:0). Ягьяев, 11 (1:1). Магомедов, 23 (1:2). Самко, 59 (2:2).

«Динамо» (Ставрополь) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:0)

Голы: Курачинов, 12 (1:0). Абилаев, 90+2 (1:1).

«Махачкала» — «Спартак» (Нальчик) — 1:1 (0:1)

Голы: Бацев, 45 (0:1). Газимагомедов, 74 (1:1).

«Волгарь» (Астрахань) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:0 (1:0)

Голы: Погосов, 22 (1:0). Мануковский, 50 (2:0).

Удаление: Панамарев (Ч), 34.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:0)

Гол: Цакоев, 90+4.

«Дружба» (Майкоп) — «Урожай» (Краснодар) — 2:1 (1:1)

Голы: Воронкин, 32 (0:1). Крылов, 38 (1:1). Ахмедханов, 60 (2:1).

«Интер» (Черкесск) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0)

Гол: Столбовой, 85.

Группа «Центр»

7-й тур

«Химки» М (Химки) — «Салют» (Белгород) — 7:0 (2:0)

Голы: Боженов, 19 (1:0). Каменщиков, 44 (2:0). Мишуков, 49 (3:0). Попов, 51 (4:0). Массуренко, 63 (5:0). Массуренко, 66 (6:0). Жумабеков, 90 (7:0).