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«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении в один клуб. Тренировать команду будет Билялетдинов

11:28
«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении. Фото ФК «Долгопрудный».
«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении. Фото ФК «Долгопрудный».
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«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один частный футбольный клуб. Новая команда будет называться «Олимп-Долгопрудный», сейчас клуб ждет официального согласования этого названия в РФС, сообщает официальный сайт «Долгопрудного».

Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в «Олимпе». Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.

В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» чемпионата Олимп — ПФЛ и заняли второе и шестое места соответственно. Оба клуба полностью финансировались частными инвесторами.

Дополнительная информация:

http://fscdp.ru/archives/9712

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