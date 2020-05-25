«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении в один клуб. Тренировать команду будет Билялетдинов

«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один частный футбольный клуб. Новая команда будет называться «Олимп-Долгопрудный», сейчас клуб ждет официального согласования этого названия в РФС, сообщает официальный сайт «Долгопрудного».

Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в «Олимпе». Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом — Тарас Воробель.

В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» чемпионата Олимп — ПФЛ и заняли второе и шестое места соответственно. Оба клуба полностью финансировались частными инвесторами.