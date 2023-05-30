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Директор «Чертаново» ответил Осинькину, который заявил, что академия клуба деградировала

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Директор академии «Чертаново» Илья Савченко ответил главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину, который заявил в интервью Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Шоу», что школа московского клуба деградировала.

Осинькин был главным тренером «Чертаново» с июня 2016 года по июль 2020 года.

«Уважаемый Игорь Витальевич! Увидел фрагмент вашего интервью Леониду Слуцкому и был крайне удивлен вашему заявлению, что школа «Чертаново» деградировала и уже не может конкурировать с лучшими московскими командами. На чем основано такое громкое заявление? Для читателей приведу три факта последнего месяца.
1. Академия «Чертаново» в общем зачете Клубной лиги (Летнее Первенство Москвы) занимает первое место.
2. 28 мая завершился финальный этап Первенства России U-14 среди спортивных школ, где команда «Чертаново-2009» завоевала серебряные медали, уступив только в финале Академии «Краснодар» (0:1).
3. Футбольный клуб «Чертаново» выполнил задачу на сезон и попал в буферную зону нового чемпионата Второй Лиги, продолжая играть только своими воспитанниками — то есть, не нарушая сложившихся традиций «Чертаново».
Уважаемый Игорь Витальевич! От лица академии и от себя лично приглашаю вас приехать на тренировки наших команд. Надеюсь, после увиденного ваше мнение изменится», — заявил Савченко.

Основная команда «Чертаново» занимает пятое место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2 с 32 очками в 20 матчах.

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