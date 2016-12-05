10:54 5 декабря | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Динамо-2" продолжит участвовать в ПФЛ

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Предпосылок к закрытию команды Профессиональной футбольной лиги "Динамо-2" сейчас нет. Ранее сообщалось, что после завершения сезона вторая команда будет ликвидирована.

- "Динамо-2" продолжает участвовать в первенстве ПФЛ, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы бело-голубых. - Предпосылок к закрытию команды сейчас нет, такой вопрос на данный момент не стоит. Все решения будут приниматься после завершения сезона.

"Динамо-2" выступает в зоне "Запад" первенства ПФЛ, где после 16 туров занимает четвертое место, набрав 25 очков. Команда была создана перед стартом сезона - такое решение было принято в связи с автоматической ликвидацией молодежной команды, так как основная вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3841030

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