"Динамо-2" продолжит участвовать в ПФЛ

Предпосылок к закрытию команды Профессиональной футбольной лиги "Динамо-2" сейчас нет. Ранее сообщалось, что после завершения сезона вторая команда будет ликвидирована.

- "Динамо-2" продолжает участвовать в первенстве ПФЛ, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы бело-голубых. - Предпосылок к закрытию команды сейчас нет, такой вопрос на данный момент не стоит. Все решения будут приниматься после завершения сезона.

"Динамо-2" выступает в зоне "Запад" первенства ПФЛ, где после 16 туров занимает четвертое место, набрав 25 очков. Команда была создана перед стартом сезона - такое решение было принято в связи с автоматической ликвидацией молодежной команды, так как основная вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).