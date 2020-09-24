«Динамо-2» победило «Читу», «КАМАЗ» второй раз потерял очки после 6 побед подряд
17:54
«Динамо-2» обыграло «Читу» в 7-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:2.
В группе «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» сыграл вничью с «Новосибирском» — 2:2. Челнинцы продолжают лидировать в таблице, но теряют очки уже второй тур подряд после шести побед на старте сезона (одна — регламентная).
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
7-й тур
«Зенит» (Иркутск) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:1
«Чита» — «Динамо-2» (Москва) — 2:3
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
8-й тур
«Динамо» (Барнаул) — «Зенит» (Ижевск) — 4:1
«Новосибирск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:2