«Динамо-2» и «Локомотив-Казанка» сыграли вничью, «Зенит-2» потерял очки с владимирским «Торпедо»
Состоялись матчи четвертого тура группы «Запад» Олимп-ПФЛ. Дублирующие составы «Динамо» и «Локомотива» сыграли вничью — 2:2. «Зенит-2» также потерял очки, обменявшись голами с владимирским «Торпедо» — 1:1.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
4-й тур
«Динамо-2» (Москва) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:2 (1:1)
Голы: Шарков, 40 — в свои ворота (1:0). Мухин, 45+2 (1:1). Гоманюк, 54 (2:1). Махатадзе, 78 (2:2).
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 0:2 (0:0)
Голы: Давыдов, 74 (0:1). Киреев, 83 (0:2).
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь» — 0:2 (0:0)
Голы: Ерофеев, 83 (0:1). Турсунов, 90+3 (0:2).
«Смоленск» — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1 (0:1)
Гол: Сосранов, 12.
«Торпедо» (Владимир) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)
Голы: Чернухин, 25 (1:0). Тарасов, 65 (1:1).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/