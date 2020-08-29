«Динамо-2» и «Локомотив-Казанка» сыграли вничью, «Зенит-2» потерял очки с владимирским «Торпедо»

Состоялись матчи четвертого тура группы «Запад» Олимп-ПФЛ. Дублирующие составы «Динамо» и «Локомотива» сыграли вничью — 2:2. «Зенит-2» также потерял очки, обменявшись голами с владимирским «Торпедо» — 1:1.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

4-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Шарков, 40 — в свои ворота (1:0). Мухин, 45+2 (1:1). Гоманюк, 54 (2:1). Махатадзе, 78 (2:2).

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 0:2 (0:0)

Голы: Давыдов, 74 (0:1). Киреев, 83 (0:2).

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь» — 0:2 (0:0)

Голы: Ерофеев, 83 (0:1). Турсунов, 90+3 (0:2).

«Смоленск» — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1 (0:1)

Гол: Сосранов, 12.

«Торпедо» (Владимир) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)

Голы: Чернухин, 25 (1:0). Тарасов, 65 (1:1).