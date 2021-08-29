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«Динамо-2» разгромило «Химик» со счетом 10:1

20:46
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В матче ФНЛ 2 вторая команда московского «Динамо» победила дзержинский «Химик» (10:1).

В составе победителе по два мяча забили Саба Сазнов, Владислав Галкин и Ян Цесь.

Россия. ФНЛ 2. Группа 1 («Юг»)

6-й тур

«Форте» (Таганрог) — «Туапсе» — 3:0 (1:0)

29 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».

«Динамо Мх» (Махачкала) — «Ротор-2» (Волгоград) — 2:0 (2:0)

29 августа. Махачкала. Стадион «Динамо».

«Кубань Холдинг» (Павловская) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)

29 августа. Павловская. Стадион «Урожай».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1 (1:1)

29 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Спартак Нч» (Нальчик) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:0)

29 августа. Нальчик. Стадион «Спартак».

«Дружба М» (Майкоп) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 0:1 (0:0)

29 августа. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».

Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)

7-й тур

«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Кайрат М» (Москва) — 2:0 (2:0)

29 августа. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».

«Волна» (Нижегородская область) — «Енисей-2» (Красноярск) — 3:2 (1:0)

29 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Шинник» (Ярославль) — 1:3 (0:1)

29 августа. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».

«Тверь» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 3:0 (1:0)

29 августа. Тверь. Стадион «Юность».

«Динамо-2» (Москва) — «Химик Дз» (Дзержинск) — 10:1 (4:1)

29 августа. Москва. Стадион «Янтарь».

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный-2» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0)

29 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Муром» — «Чертаново» (Москва) — 4:0 (1:0)

29 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».

Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)

7-й тур

«Пересвет» (Подольск) — «СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) — 0:0

«Арсенал-2» (Тула) — «Калуга» — 1:0 (1:0)

29 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

«Салют Бл» (Белгород) — «Авангард К» (Курск) — 2:1 (0:0)

29 августа. Белгород. Стадион «Салют».

«Коломна» — «Саранск» — 1:4 (0:4)

29 августа. Коломна. Стадион «Авангард».

«Родина» (Москва) — «Знамя» (Ногинск) — 3:0 (3:0)

29 августа. Москва. Стадион «Янтарь».

«Сатурн» (Раменское) — «Химки-2» (Химки) — 1:1 (1:0)

29 августа. Раменское. Стадион «Сатурн».

«Рязань» — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:4 (0:2)

29 августа. Рязань. Стадион «Спартак».

Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

7-й тур

«Тюмень» — «Торпедо Мс» (Миасс) — 8:1 (5:0)

29 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Новосибирск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:0 (0:0)

29 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак».

«Звезда П» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 2:0 (1:0)

29 августа. Пермь. Стадион «Звезда».

«Зенит Иж» (Ижевск) — «Амкар» (Пермь) — 0:1 (0:1)

29 августа. Ижевск. Стадион «Купол»

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