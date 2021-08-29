«Динамо-2» разгромило «Химик» со счетом 10:1
В матче ФНЛ 2 вторая команда московского «Динамо» победила дзержинский «Химик» (10:1).
В составе победителе по два мяча забили Саба Сазнов, Владислав Галкин и Ян Цесь.
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 («Юг»)
6-й тур
«Форте» (Таганрог) — «Туапсе» — 3:0 (1:0)
29 августа. Таганрог. Стадион «Форте Арена».
«Динамо Мх» (Махачкала) — «Ротор-2» (Волгоград) — 2:0 (2:0)
29 августа. Махачкала. Стадион «Динамо».
«Кубань Холдинг» (Павловская) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)
29 августа. Павловская. Стадион «Урожай».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1 (1:1)
29 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Спартак Нч» (Нальчик) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:0)
29 августа. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Дружба М» (Майкоп) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 0:1 (0:0)
29 августа. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)
7-й тур
«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Кайрат М» (Москва) — 2:0 (2:0)
29 августа. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».
«Волна» (Нижегородская область) — «Енисей-2» (Красноярск) — 3:2 (1:0)
29 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Шинник» (Ярославль) — 1:3 (0:1)
29 августа. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».
«Тверь» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 3:0 (1:0)
29 августа. Тверь. Стадион «Юность».
«Динамо-2» (Москва) — «Химик Дз» (Дзержинск) — 10:1 (4:1)
29 августа. Москва. Стадион «Янтарь».
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный-2» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0)
29 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Муром» — «Чертаново» (Москва) — 4:0 (1:0)
29 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)
7-й тур
«Пересвет» (Подольск) — «СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) — 0:0
«Арсенал-2» (Тула) — «Калуга» — 1:0 (1:0)
29 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
«Салют Бл» (Белгород) — «Авангард К» (Курск) — 2:1 (0:0)
29 августа. Белгород. Стадион «Салют».
«Коломна» — «Саранск» — 1:4 (0:4)
29 августа. Коломна. Стадион «Авангард».
«Родина» (Москва) — «Знамя» (Ногинск) — 3:0 (3:0)
29 августа. Москва. Стадион «Янтарь».
«Сатурн» (Раменское) — «Химки-2» (Химки) — 1:1 (1:0)
29 августа. Раменское. Стадион «Сатурн».
«Рязань» — «Динамо Бр» (Брянск) — 0:4 (0:2)
29 августа. Рязань. Стадион «Спартак».
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
7-й тур
«Тюмень» — «Торпедо Мс» (Миасс) — 8:1 (5:0)
29 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».
«Новосибирск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:0 (0:0)
29 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак».
«Звезда П» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 2:0 (1:0)
29 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
«Зенит Иж» (Ижевск) — «Амкар» (Пермь) — 0:1 (0:1)
29 августа. Ижевск. Стадион «Купол»
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