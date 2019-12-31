Денис Рубцов назначен генеральным директором «Алании» после ухода из «Енисея»

Новым генеральным директором «Алании» назначен Денис Рубцов, сообщает официальный сайт владикавказского клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в «Енисее».

50-летний функционер работал в Енисее" на протяжении трех лет. При нем команда в 2017 году впервые вышла в премьер-лигу.

«Алания» занимает второе место в зоне «Юг» Олимп-ПФЛ, имея в активе 43 очка в 18 играх.