Бояринцев — о назначении в «Новосибирск»: «Удалось возглавить клуб с большими традициями»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился с «СЭ» эмоциями от назначения в клуб.

«У меня самые положительные эмоции! Удалось возглавить клуб с большими традициями. Есть определенные задачи на весеннюю часть, предстоящий сезон. Опять приступаю к работе. Клуб и город знаю хорошо. Команда сейчас уходит в отпуск, но тренерский штаб начинает кропотливую работу по укомплектованию команды. В январе начинаем готовиться к предстоящей весенней части сезона. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Бояринцев «СЭ».

Соглашение Бояринцева с «Новосибирском» рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Команда занимает пятое место в таблице группы 2 второго дивизиона с 23 очками в 17 матчах.