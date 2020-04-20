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Денис Бояринцев — о смерти Самохвалова: «Не помню, чтобы у доктора «Текстильщика» были замечания по здоровью»

21:58
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Бывший тренер ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев прокомментировал смерть защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Самохвалов выступал за «Текстильщик» в сезоне-2018/19. Защитник скончался 20 апреля: 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Очень хороший парень был, — приводит слова Бояринцева РБК. — Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по здоровью. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника.

Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования его семье. У него остались молодая жена и ребенок. Это большая трагедия.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e9de9549a79470b7306435c

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